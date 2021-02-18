網友分享「穿越時空停車照」，進場時間為1899年。（照片截自臉書社團《爆廢公社二館》）

這名網友則要繳700多萬的停車費。（照片來源：臉書社團《爆怨公社》）

穿越時空來停車？有網友分享，在中壢某國小停車場繳費時，螢幕顯示他的車子停了21年、停車費高達186萬，讓他當場傻眼，直呼「車子送你啦」！而這間國小停車場，據了解才完工不到5年。

這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片並發文：「不就是就停個車而已，一定要這麼咄咄逼人嗎？隨便啦車子送你啦！」。照片顯示，他的車子停在「中壢新明國小地下停車場」，停車費用為「1867980」，再仔細一看，進場日期為2000年1月1日，時間為00.00.00，很明顯是繳費機出了問題。

186萬不但可以買一部新車，甚至可以買到相當不錯的進口車，網友看完笑回：「直接撞斷遮欄闖出，也比付出停車費便宜」、「不好意思你車賣掉也不夠付停車費」、「141378小時應該是16年左右，他還幫你折扣了5年」。另有網友指出，「2000還沒這座停車場」、「2016年5月才完工啟用的」。

不過186萬停車費不是最誇張的，之前還有網友分享過螢幕顯示「7496165」，停車費高達700多萬；另有網友分享，繳費機顯示進場時間為1899年，停車費10萬元，被戲稱是「穿越時空來停車」。

(中時新聞網)