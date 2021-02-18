趙少康媒體聯訪｜2021.02.18

前總統馬英九日前呼籲，若大陸願意提供我方疫苗，不該馬上拒絕。對此，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官先是表示，大陸疫苗不是我們的候選疫苗，後又稱不排除大陸疫苗，昨更說，原向BNT直接洽談的500萬劑疫苗（輝瑞/BNT疫苗），因「外力介入」生變，還指是政治上的壓力。趙少康今（18）日接受媒體聯訪直言，「我覺得陳時中很奇怪」，因為意識形態想要走捷徑、偷雞摸狗，最後鎩羽而歸又不檢討自己，只會怪東怪西。

趙少康表示，馬英九建議不過是說可以多一個選項，沒有說一定要用大陸疫苗，認為陳時中不必一定拒絕，甚至傳出陰謀論、拿台灣人做實驗的說法，這很不好，開始就先抹黑，還說馬英九跟那個沒什麼關係。趙直呼，馬英九跟疫苗廠會有什麼關係呢？

中廣董事長、資深媒體人趙少康。（圖／中時新聞網直播畫面）

陳時中之後又說不排除，歡迎大家推薦大陸疫苗。趙少康直言，「誰敢推薦啊？為什麼需要人家推薦？」你想買輝瑞、Moderna（莫德納）、AZ等等，誰推薦的？這些推薦人有什麼好處？就講清楚嘛，到底是誰見不得台灣好？誰在中間阻擋？講出來，我號召全台灣2300萬人一人一口口水把他淹死，太可惡了，人神共憤，我們要疫苗你搗什麼蛋，但陳時中卻講得曖曖昧昧，影射又不敢講清楚，認為這種很嚴重的指控應該要講清楚是誰。

趙少康說，如果因為輝瑞BNT疫苗是上海復星代理的，因此不願意，「因為上海嘛、中國嘛，我不要碰你，漢賊不兩立」，所以直接要去找BNT總公司，那是不會成功的。既然是總代理，一定要透過它，假如每個人都可以去找廠商，誰要做總代理？不只總代理會有意見，趙認為德國總公司也不敢答應，如果這樣要說是大陸政治力介入，這是一個商業行為，有商業的規範，是上海又怎樣呢？製造疫苗的還是BNT。

趙少康批陳時中偷雞摸狗，不循正道想走後門，一定不會成功，畢竟就商業合約來說，既然你是我的總代理，就要保護你的權益，這是商業基本常識，若不遵守，因為意識形態想要走捷徑、繞道，最後就是鎩羽而歸，然後不檢討自己，就說有人看不得台灣拿到疫苗、政治力介入，真是無聊。

目前多國已開打新冠疫苗，趙少康指出，馬來西亞疫苗數量都超過全民的1.1倍了，我們到現在一劑都還沒拿到，這都沒有責任？陳時中應就承認自己沒有超前部屬，在疫苗這塊落後了，還在怪東怪西怪別人，怎麼好意思呢？

(中時新聞網)