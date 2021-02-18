餐點放好就滾！客人200字羞辱外送員 網傻爆眼

好扯！一名網友分享外送收到客人訊息，要求餐點放好就可以滾，還嗆說要當外送員就甘願一點，短短200字的訊息滿是羞辱與恫嚇的言詞，讓他看了爆氣直呼，難道外送員就不是人嗎？貼文也引起網友熱議，真以為付錢了就是大爺，直接拉黑拒送。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，都說台灣最美的風景是人？但一名顧客使用外送平台「foodpanda」點餐後，竟傳送這樣的訊息給外送員，讓原PO忍不住憤怒道：「請問外送員不是人嗎？為何要接受到這樣的侮辱及恐嚇？我真的不懂！」

餐點放好就滾！客人200字羞辱外送員，網友看了大爆眼，真以為付錢就是大爺。（圖／翻攝自爆怨2公社）

從截圖中可見，客戶留下落落長的訊息給外送員，「請移動您尊貴腳步上樓，並將餐點掛門把上，左右邊皆可，並以電鈴告知抵達。如果樓下門沒開，直接按電鈴就好，導航走御成路走到底，沒有很難的，如果不會看地圖，那可以考慮轉行了，不送餐的就轉行，除非你很閒想吃官司，已經有人被告，切勿以身試法。」

這名客戶甚至還嗆外送員，自己選擇從事這個職業就要認命，接著還無禮地說，餐點送到後，放好就可以滾了，因為「林北不想看到你！」並威脅說，若敢狂按電鈴就準備吃刑責，不想被告就乖乖照做，因為他時間很多，想做外送就甘願點、態度好點，2021年相信沒有文盲。

貼文引發網友熱議，「告知同事讓他叫不到外送」、「為什麼這麼跩？越看越火大」、「直接棄單啦！」、「以為付錢就是大爺」、「討厭外送員就不要叫外送啊！雙標仔」、「列入黑名單」、「各行各業最肚爛的就是，遇到這種眼睛長在頭頂上的客人」、「遇到瘋子」、「奧客」、「歹年冬，多瘋子，讓他自己出去買。」

另不少人則質疑這位客人到底可以告什麼，「按電鈴是想告啥？」、「他可以告什麼？」也有人建議，「反告恐嚇或直接拒送拉黑」、「反正他時間多，先告他恐嚇玩玩」、「反吿他言詞令你心生恐懼，年終領一波！」

(中時新聞網)