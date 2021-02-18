葉菜類保存不易，就算放冰箱，也常常擺個2天就黃掉，有網友好奇上網詢問，葉菜類該如何保存，意外釣出內行人透露超完美保存術，包括蔥花、香菜、九層塔等，放2周都不會爛掉。

原PO在PTT發文表示，每次買九層塔、香菜，放冰箱沒兩天就枯掉了，覺得很可惜，雖然之前有學到一招，是把蔥泡在水裡養，但泡太久還是會爛掉，讓他很苦惱，因此想詢問大家，除了跟菜販凹送一小把之外，還有什麼方式可以保存九層塔或香菜。

網友紛紛回應「用多少買多少」、「好市多有賣保鮮袋」、「麻將紙包起來，外面套塑膠袋」、「香菜水淹放冰箱，可以延長很多天」、「九層塔直接種一盆很方便」、「九層塔如果梗粗一點，泡水也能發根，種土裡就可以生生不息」。

還有行家透露秘方指出，香菜可以用保鮮盒裝水淹過根部再放冰箱，3至4天換一次水，如果有發黃的葉片要挑掉，可以放2周都還很翠綠，完全不會爛掉。或者是直接切碎放冷凍，要用時不解凍直接用，但也提醒冷凍過的蔬菜會變得比較不耐煮。

至於九層塔要先挑過，用廚房紙巾擦拭後再灑幾滴水，水不要多，一點點就好，整個裝袋放冰箱冷藏，可以延緩變黑。此外，青蔥可以用保鮮膜整根包起來放冰箱，可以放兩、三個星期，或者蔥綠切成蔥花放冷凍，蔥白可以水耕；如果真的太多吃不完，還可以做成蔥油。

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(中時新聞網)