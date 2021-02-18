「金嗓天王」費玉清封麥告別歌壇已2年，但坊間傳聞卻讓他彷彿「退而不休」，難以平靜度日，繼日前被造謠罹癌並擴散命危，最近又遭人冒名寫文章，內容提到小哥的父母離異，他想幫媽媽找伴，文末還煽情寫下：「真是太感人，看哭無數人」，此文章在網上瘋傳，費玉清的經紀人也不得不出面說分明，直言「此風不可長」。

再怎麼思念小哥，也不要用這種方式！近日網路上瘋轉一則文章，文章開頭就說是費玉清用自己的視角寫的，「但是卻深深地說到了我們這一輩人的心坎裡，很感人！文章題名叫《我的傻父親》…」，提及小哥的父母老早離婚，而他走紅後，因為工作忙碌，沒太多時間照看母親，所以想給媽媽找個伴。

這篇「小哥給媽找伴」的文章傳得太誇張，據《自由時報》報導，費玉清的經紀人奚宜也說，光是她個人就收到近20次，甚至人在美國的親友都特地來訊詢問真假，讓她超無奈，也嚴正表明這文章是冒名寫的：「一看就是假的」，且根本不知出處，分明就是杜撰來賺點閱率跟搏取大眾關注，怒斥這種剽竊姓名的行為非常荒謬，應當受到強烈譴責。

經紀人也說，小哥個性低調內斂，「也自知學淺，所以很少接受專訪，更遑論是自行發表文章」，退休以後更不會再有任何公開行程與作品，希望這些有心人士不要利用費玉清去發表一些不實的言論，但也知道這種行為未來應該也難完全遏止，只能奉勸外界「謠言止於智者」，至於費玉清的心情是否受到此事影響？經紀人則說他仍一如往常淡定，「覺得謠言就是謠言」，照常過生活。

(中時新聞網)