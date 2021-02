【天堂2M】古魯丁狩獵指南

NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今(18)日宣布,將於2月25日開放角色預約、創建血盟以及迷你遊戲搶先體驗,同時也預告當天將舉辦線上記者會。

《天堂2M》繼承了知名線上遊戲《天堂2》特性,同時結合原創故事劇情,並針對智慧型手機平台加以創新及優化,以手機遊戲中最高等級的4K畫質呈現細緻的3D遊戲畫面,同時藉由新技術達到無縫下載的大型開放世界,令許多玩家相當期待,事前預約甫推出即創下百萬預約成績。

NCSOFT表示,為了廣大支持《天堂2M》的玩家,將於2月25日開放角色預約。預約創建角色將在《天堂2M》官網中進行,玩家選擇想要遊玩的伺服器後,即可開始創建角色的種族、職業並輸入角色名稱。除了原作《天堂2》中登場過的角色以外,還可以選擇使用【魔珠】武器的全新職業。角色創建後便可進行事前血盟創建、迷你遊戲等活動。

除了預告角色、血盟創建即將展開外,官方表示25日同時將舉行線上記者會。由於受新冠疫情的影響,記者會將於韓國進行,台日兩地線上即時轉播,當日將發表《天堂2M》台灣上市計畫,及精彩的遊戲內容。期待本作的玩家千萬不要錯過!

2月25日《天堂2M》線上記者會

為了即將到來的角色預約、血盟創建活動,《天堂2M》將與12位人氣實況主合作推出「人氣血盟PK大賽」;由平民百姓、天菜小姐、妮婭、月希、小許、丁特、MMD、蝴蝶兒、西門夜說、Xargon、蝦愛橘子以及UZRA領軍創建血盟,邀請各路好手共同奮戰,贏得獎勵!詳細活動內容請留意官方消息。

25日登場的迷你遊戲中將可體驗《天堂2M》的經典製作、強化系統,玩家可以透過迷你遊戲來製作及強化武器,並透過積分來獲得迷你遊戲點數並兌換遊戲中的道具獎勵,獎勵將於未來遊戲上線時發送至事前預約所創建的角色帳號內。

何謂【強化系統】?就是透過強化物品可額外獲得能力值;部分道具會依照強化的階段賦與更強大的能力值,但強化失敗時,道具也會消失。強化武器、防具、飾品時需要對應的「強化卷軸」,每項裝備會有不同的「安全強化數值」,在該範圍內皆能夠100%強化成功。在強化「安全強化數值」範圍外的裝備,則會有失敗的風險,當強化失敗時,裝備也會跟著消失。

除了強化系統外,還有【精煉系統】透過狩獵怪物可以隨機獲得「生命之石」,可對武器及防具進行精煉,精煉後可隨機獲得能力值。依照裝備的階級,能夠獲得的精煉能力數量也有所不同,可在精煉分頁中確認可獲得的精煉能力。精煉過後的物品不可放入收藏品中,必須使用詛咒的生命之石解除精煉後才可放入收藏品中。

【製作系統】則是透過執行任務或者狩獵怪物有機會可以獲得材料,蒐集指定數量的材料後即可製作各種物品。在製作選單中有武器、防具、飾品等項目的製作列表,點選各製作物品後可以確認需要的材料及數量。

【道具收藏品】透過收集道具並登錄至收藏品即可獲得指定能力。將物品登錄到收藏品內,並完成收藏品條件時角色將獲得附加的能力值,在收藏品選單或者物品詳細內容中,可使用「登錄」選單來確認收藏品條件。看完了成長與收集的簡單介紹後,也來了解一下古魯丁獵場的狩獵指南吧!

《天堂2M》以智慧型手機遊戲中最高等級的4K畫質,呈現細緻的3D遊戲畫面,而最高品質的呈現將從【PURPLE】開始!PURPLE是唯一官方授權支援,可以進行跨平台遠端操控的應用工具,只要在電腦和手機上安裝PURPLE,就可以從手機遠端連線,並直接控制電腦PURPLE所開啟的遊戲。除此之外,PURPLE也會跟《天堂2M》的角色以及聊天自動同步,即使沒有上線也能輕鬆和盟友聊天。透過PURPLE玩《天堂2M》更順暢,未來還會有更多全新功能加入,提供玩家便利的服務,也請多加期待。

PURPLE-預告來襲

NCSOFT也公開《天堂2M》開場主題OST【The Call of Destiny 2 Game Ver. (命運的呼喚 2 遊戲版本)】MV。《天堂2》片尾主題曲將以《天堂2M》的開場主題回歸再現!

《天堂2M》OST系列中的第一個音樂,以宏偉的管弦樂隊所譜出的旋律,展現出在《天堂2M》遊戲中的壯麗世界。在OST中透過歌聲表達堅定的血盟精神,向所有人展示遊戲的情感和希望。而此MV是在美國具有歷史性的錄音室【Ocean Way Studios】裡拍攝,並邀請到曾參與過Last of Us, God of War 3, Monster Hunter World的Nashville Music Scoring Orchestra和交響樂隊錄音。以及韓國藝術綜合學校在校合唱團跟匈牙利Budapest Scoring合唱團一起共同參與,期望帶給大家一個前所未有過的音樂饗宴。

《天堂2M》開場主題曲「命運的呼喚 2 – 遊戲版本」

《天堂2M》事前登錄以及雙平台預約持續進行中,只要參加預約即可在遊戲上市後獲得專屬獎勵。NCSOFT表示,目前正全力準備《天堂2M》上市計畫,請喜愛本作的玩家千萬不要錯過!

