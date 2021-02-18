台股多頭列車續航！早盤半導體股因台積電（2330）拉回整理而下挫，但隨後在聯電（2303）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）等半導體重量指標股齊步翻紅，再加上其他低估值、低基期等落後股展開補漲，台股加權指數直線拉升向16,500點叩關、大漲逾150點。

以半導體族群為主的電子類股今（18）日受到美國10年期公殖大漲的衝擊，股價明顯拉回，不過，股價表現落後的傳產，以及低估值低基期的電子族群股，則強力表態上揚，撐住指數小漲，然而，但今日半導體股只有上半場拉回整理，下半場賣壓消化完後，股價再度轉強，激勵指數再創新高。

台積電早盤最低拉回至656元下跌7元，但隨後緩步攻堅，不到11點翻紅型665元上漲2元，股價逆轉勝，與其他半導體指標股同步走揚，台股指數最高攻上16,517點大漲155點，到近11點半時成交值約2,400多億元，推估今日成交值約有3,800億元。不過，隨著指數攻上16,500點之上，指數也呈現高檔震盪。

(工商 )