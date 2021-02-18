搶開學商機，85度C將自2／22日至2／28日連續七天住出優惠活動，「榛果風味拿鐵」、「香草風味拿鐵」，以及第一屆85度咖啡大師選拔賽獲冠軍的「哈密拿鐵」，第二杯半價。

「冠軍哈密拿鐵」是85度第一屆咖啡大師選拔賽獲勝的創意咖啡，標榜以高品質咖啡與煉乳、哈密瓜、牛奶完美結合，香醇綿密的細緻奶泡，盈滿哈密瓜水果風味，煉乳的濃郁香甜調和了咖啡的微苦尾韻，一整杯甜甜的幸福口感，是3款風味拿鐵中銷售第一名。

以獨特榛果與香草風味，和咖啡、鮮奶交織而成的「榛果風味拿鐵」和「香草風味拿鐵」，與「冠軍哈密拿鐵」一月初上市三週廣受好評，熱賣超過十萬杯。85度舉辦感恩回饋活動，從2／22（一）到2／28（日）一連七天，三款風味拿鐵系列咖啡第二杯半價優惠，原本榛果和香草風味拿鐵只有中杯85元（冰／熱），也加碼推出大杯99元（冰／熱），活動限現場購買，同品項同大小，不限冰熱，寄杯辦法依各門市公告為主，外送、APP線上訂餐和電話訂購無此優惠。

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