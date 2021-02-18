法國資訊技術服務供應商凱捷(Capgemini)周三公布了優於預期的未來一年獲利財測，全年業績表現也符合共識預期；公司數位和雲端服務為成長主要助力。

新冠肺炎傳染病為許多IT服務供應商帶來機遇，例如凱捷；越來越多的企業正加速移向雲端，以較好地適應彈性和遠距的工作模式。凱捷指出，其數位和雲端服務在第四季占了業務65%，全年並成長了15%，領先整體業務。

該IT諮詢和服務商預期2021年全年營業利益率重返疫情前水準，為12.2%~12.4%，優於共識預期的12.1%。

隨著對Altran的收購，凱捷2020年營收成長12.2%，為158.48億歐元；營業利益為15.02億歐元，成長5%；淨利為9.57億歐元，成長12%。

在視訊會議中，凱捷表示，2021年數位和雲端服務要實現雙位數的成長。凱捷提供的2021年財測中，全年營收將增加7%~9%。凱捷在去年收購了競爭同業Altran，讓營收抵銷了疫情的影響。

執行長Ezzat在會議中表示，在活動中看見正面跡象，預計今年上半有逐步的改善，希望在年底時重返中期的成長目標。

(時報資訊)