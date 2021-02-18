亞光(3019)及淳安(6283)搶攻車載鏡頭有成，其中亞光不僅是美國電動車大廠車載鏡頭供應商，且挾技術優勢，成為各家車載鏡頭模組廠及Tier廠合作的對象，亞光預估，今年車載鏡頭營收可望年成長50%，而淳安與鴻海(2317)集團策略聯盟，取得FITED 51%股權，目前車載鏡頭已開始出貨，淳安預估，今年車用營收占比可望突破50%，今天兩家公司盤中股價同步亮燈漲停。

車用ADAS鏡頭持續升級，從傳統純影像顯示如：倒車影像、環車影像，逐漸往自動駕駛系統搭載雷達或光達(LiDAR)鏡頭發展，亞光深耕車載鏡頭多年，不僅成為美國電動車大廠車載鏡頭供應商，公司亦積極開發光達鏡頭，希望能在自駕系統鏡頭龐大商機中佔有一席之地。

去年車載鏡頭佔亞光營收比重約3%，隨著美系電動車廠銷售及ADAS鏡頭滲透率攀升，賴以仁表示，今年車載鏡頭營收可望年成長50%，佔營收比重可望拉升到5%～6%。

亞光1月合併營收為15.61億元，年成長54.93%，在智能視訊、工業3D LiDAR、車載鏡頭等產品出貨放量下，亞光董事長賴以仁表示，今年營運可望回到2019年水準。

敏實集團入主淳安電子後，即以車用電子產品為公司轉型主軸，2017年成立汽車相關事業群，看好車載鏡頭可望隨車用ADAS滲透率提升及自駕車時代來臨需求大躍進，淳安近兩年將研發重心放在車載鏡頭，目前倒車影像及環景等VGA及100萬畫素車載鏡頭已開始出貨給美、日及大陸車廠，並積極爭取德系客戶訂單，公司也持續研發4M(百萬)畫素、8M、AVM(環景偵測)、CMS(車用數位後視鏡頭)等高階鏡頭產品；公司去年宣布以4.2億元取得FITED 51%股權，目前淳安已派人進駐FITED，在車用相關產品布局已逐步到位。

隨著汽車產品布局發酵，車載鏡頭等車用產品產能將持續擴大，嘉興、無錫及越南三地廠區都將生產車載鏡頭，根據淳安規畫，2021年到2025年車載鏡頭產能將從200.8萬顆、296.3萬顆、671.1萬顆、772.2萬顆成長至983.8萬顆，在2025年達到年產1000萬顆目標。

淳安1月合併營收為2.39億元，年成長214.98%，創下敏實集團入主以來單月新高，淳安董事長秦國峰在去年底法說會表示，淳安內部已擬定5年計畫，目前爭取訂單都是2023年到2024年出貨訂單，今年車用占比可望突破50%，預期業績自2023年起飛。

(時報資訊)