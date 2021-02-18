太陽能裝置壽命有限，預計20到30年後將面臨汰換潮，去(2020)年3月底由政府與業者共同建置的「太陽光電回收處理體系」正式上路，在環境永續的議題下，除了前端的能源創造，後端的裝置回收也逐漸受到重視，今年的台灣國際智慧能源週將在既有的能源分類之下，新增「節能」專區，以擴大能源使用效率，同時增設「綠能循環經濟」特色專區，徵集廢棄太陽能板、太陽能模組及電池等回收廠商，提供業界最整合的展示平台，創造完整的產業循環經濟體系。

「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於2021年10月27日至29日在台北南港展覽1館展出，匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」4大主題，更新增節能、綠能循環經濟及綠色金融等特色展區，創造全台唯一能源產業經濟體系。

為降低全球碳排放量，企業對綠電需求增加進而帶動台灣再生能源產業發展，去年雖受疫情影響而使全球經濟成長趨緩，台灣的能源發展逆勢向前，業者互相合作開發，在台灣擴大了產業生態圈。2020年能源週參展規模維持水平，共計超過500個攤位，參展廠商包含茂迪(6244)、友達(2409)、元晶(6443)、有成、南亞(1303)、大亞(1609)、星能、上緯投控(3708)、沃旭、安能亞太、CIP、海龍離岸風電計畫、華城(1519)、車王電(1533)、系統電(5309)，是指標廠商指名參加的指標展覽會。

2021年「台灣國際智慧能源週」現正開放報名，展覽期間將配合展覽主題辦理超過10場多元主題論壇，邀請國內外知名產業菁英分享最新技術及產業趨勢。

(時報資訊)