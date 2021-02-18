台股牛年開紅盤再創新高點，在台積電(2330)領漲下，市場全聚焦在電子股身上，今(18)日激情降溫，指數溫和上漲續強，資金流向外資關愛但股價基期低的玻陶股身上，台玻早盤一度壓至盤下，然而有外資連6日買超加持，且昨日買超3784張，市場跟風搶進，推動台玻股價黑翻紅，大漲3%，冠軍(1806)積極趕路超車，上彈近半根漲停板，中釉(1809)上漲逾1%，和成(1810)、凱撒衛(1817)走高。

觀看元月營收表現，台玻1月營收為39.96億元，年增71.60%；冠軍1月營收為2.47億元，年增19.59%；中釉1月營收2.2億元，年增18%；和成1月營收為4.16億元，年增25.61%；凱撒衛1月營收2.24億元，年增61.51%。營收全面成長，加上台股多頭勢氣延續、長假不確定因素消除，投資人放手買進，台玻(1802)自年前即獲外資青睞，昨日更是擴大力道買超近3800張，連6買，自營商也加入買超行列，土洋力拱之下，台玻先蹲後跳，盤中來到18.6元的短線高點，漲幅超過3%，並近一步挑戰19元附近的高檔壓力區。冠軍在8元附近形成有力支撐，加上漲勢相對落後，多方大膽放手一搏，拉高漲幅接近半根漲停板，表現更勝台玻，雙強領軍之下，玻陶股類股指數一度上漲逾2.8%，成為今日傳產三巨頭。

(時報資訊)