懸缺逾3個月的行政院發言人，行政院今天宣布由政務委員羅秉成兼任。對此，兼任國民黨主席的藍委江啟臣除了恭喜之外，由於過去政院發言人被辭職或自己請辭的案例，多半是跟社會與媒體做政策溝通時出了嚴重問題，因此期許羅秉成能真正做到溝通，並落實蔡英文總統所說的「溝通溝通再溝通」。

行政院長蘇貞昌上午在行政院會，正式宣布由政務委員羅秉成兼任發言人，期許羅秉成清楚說明政策，甚至轉化為一句話的「金句」，讓行政團隊會做事也會詮釋。

媒體詢問，含瘦肉精的美國豬肉今年元旦正式開放進口，時任政務委員的羅秉成當時開嗆有關萊劑的地方自治條例違憲並無效，是否影響其適任？江啟臣說，希望羅接發言人後能改變過去態度，發言人是政府門面，除了扮演政府團隊的化妝師，更重要的是溝通。

江啟臣指出，過去行政院發言人被辭職或自己請辭的案例，多半是跟社會與媒體做政策溝通時，出現嚴重問題，導致溝通不當、社會反彈，希望羅秉成接下發言人職務後能真正做到溝通。

江啟臣批評，去年讓外界最感受不到溝通的就是政府逕自宣布開放萊豬進口，因此有很多人連署反萊豬公投，另一方面，面對民眾的擔憂，政府也未進行有效溝通與配套準備，讓民眾失望。

(中時 )