國民黨聘趙少康為中評委 侯友宜：很歡迎也很期待 11:492021/02/18 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今（18）天針對國民黨增聘趙少康為中評委做出回應。（李俊淇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中廣董事長趙少康月初重返國民黨，並宣布參選黨主席，而國民黨昨宣布增聘趙少康為中評委。對此，新北市長侯友宜今（18）日受訪表示，不但歡迎也很期待，希望多元的聲音能讓國民黨能夠更往前走，將給予滿滿的祝福。 船上塗TAIWAN卻退回台獨修憲 趙少康：自慰式的滿足 影／接中評委恐被重罰200萬 趙少康籲NCC：不要為政黨服務 (中時 ) #國民黨 #趙少康 #中評委 #歡迎 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趙少康要選黨主席 前韓團隊成員曝基層看法 09:242021/02/18 政治 麻將政治解卦 朱立倫欠東風 游淑慧：我自摸大三元 08:052021/02/18 政治 陸不排除在釣魚台動武 外交部：絕不退讓 12:192021/02/18 政治 拒絕關說 新北警人事大風吹 04:102021/02/18 地方新聞 趙少康接中評委恐被重罰200萬 國民黨嗆NCC淪民進黨打手 11:332021/02/18 政治 NCC放話開罰200萬 趙少康：黨政軍應該退出NCC 11:362021/02/18 政治 傳橋本聖子有意接主席 東奧組委會將開會定案 11:272021/02/18 國際 入選時代雜誌次世代百大人物 江啟臣：欣慰國民黨的革新被國際看見 11:222021/02/18 政治 泰山首座社宅今動工 提供210戶預計2023年完工 13:102021/02/18 生活 苦等疫苗 侯友宜盼台灣別落後太久 04:102021/02/18 焦點要聞 張亞中宣布參選國民黨黨魁 承諾提兩岸走向和平的具體方案 10:422021/02/18 政治 政治熱門新聞 拜登稱不會為台港發聲、公開抗議中國？網崩潰：萊豬換絕情 - 政治 陳時中記者會這句話 媒體人心寒：推卸責任一乾二淨 - 政治 蔡英文817萬票怎麼來的？彭文正爆內幕：歷史上沒發生過 - 政治 扶龍王驚爆這大咖會卡住侯友宜 葉元之用蔡賴接招 - 政治 高閔琳罷免案恐過2階段 綠營擬改選罷法 網酸：動到菊系不忍了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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