中廣董事長趙少康月初重返國民黨，並宣布參選黨主席，而國民黨昨宣布增聘趙少康為中評委。對此，新北市長侯友宜今（18）日受訪表示，不但歡迎也很期待，希望多元的聲音能讓國民黨能夠更往前走，將給予滿滿的祝福。

(中時 )