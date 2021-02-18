Bradley Beal got fouled with 0.1 seconds left



He sunk the game-winning free throws 😤 pic.twitter.com/fsqCA62xiA — Bleacher Report (@BleacherReport) February 18, 2021

誰也沒想到，這場比賽竟用這種方式驚奇落幕！儘管一度處於20分大幅落後，巫師18日仍然成功上演逆轉秀，靠著當家射手畢爾最後0.1秒的絕殺兩罰俱中，終場130比128氣走金塊，巫師勇奪3連勝，目前仍以9勝17敗位居東區倒數第2。

上半場一度落後20分的巫師，下半場靠著貝坦斯、沃爾等人火力追上，甚至打到最後3分19秒，反以123比114領先金塊，可是金塊接下來打出11比2猛攻，打到最後30.8秒，雙方打成125比125平手，巫師看來岌岌可危，幸好貝坦斯又挺身而出。

帶著5次犯規重新上場的貝坦斯，成功在最後8.8秒製造賈麥克格林犯規，穩穩3罰俱中，沒想到賈瑪莫瑞最後2.1秒投進追平三分球，暫停過後，巫師理所當然把球交給畢爾處理，他也勇敢切入禁區，再次造成賈麥克格林犯規，最後0.1秒罰進絕殺兩分。

儘管畢爾罰進絕殺兩分，可是巫師爆冷能在主場逆轉擊敗金塊的頭號功臣，還是攻下生涯新高35分，其中包含生涯新高9顆三分球的貝坦斯，畢爾最後拿下25分、10助攻，「忍者龜」韋斯布魯克拿下12分、12助攻與13籃板的大三元數據；金塊以莫瑞35分最高，約基奇也拿33分。

(中時 )