基隆外木山昨晚嚴重火燒山，疑似民眾放煙火的灰燼被吹到草叢引起，因風力助長，火勢不段蔓延，消防人員花費近30分鐘才撲滅火勢，經民眾指認，警方將可疑男子帶回警局偵辦，並持續追查在場其他人，市長林右昌呼籲，民眾開心放煙火沒關係，但要守規矩，不影響周邊民眾生活，並保持環境清潔。

林右昌18日在中興國小視察老舊校舍改建暨停車場新建工程時表示，過年是開心、喜慶的日子，放鞭炮也是習俗，不需要因噎廢食禁放，基隆市歡迎大家在過年的時間來遊憩，甚至開心的放一下煙火、鞭炮都沒有關係，不過希望大家守規矩，不要影響到周邊民眾生活的安寧，更重要的是希望能保持清潔。

林右昌說，民眾在歡度、放鞭炮慶祝過年時，也要把公德心帶著維護環境，不管是在台北市、新北市、基隆市都一樣，不管走到那裡，台灣人民都要守規矩，也希望用最高的一個道德的標準，不要影響到他人。

(中時 )