萬國人力資源有限公司資遣1名懷孕員工，被桃園市政府性別工作平等會認定違反《性別工作平等法》開罰30萬元。萬國人力不服提告，主張是張女業績未達標準才予以資遣，台北高等行政法院認為，萬國人力做法違反「解僱最後手段性原則」，且得知懷孕與解僱時間太過接近，資遣考量應有摻雜懷孕因素，遂判萬國人力敗訴，可上訴。

張女自2018年9月10日受僱萬國人力，負責招募人才、媒合求職者至配合廠商工作，她2019年3月11日告知公司懷孕後，同年4月1日即被以業績無法達到目標為由解雇。張女提起申訴，桃園市政府性平會認定萬國人力違反性平法，裁處罰鍰30萬元並公布公司名稱及負責人姓名，萬國人力不服，循序提起行政訴訟。

萬國人力主張，張女清楚知悉工作內容及獎懲標準，但自到職後，業績表現連續7個月未達標準，甚至連標準一半都未達到，原本欲於2019年1月解僱她，但經人資部主任建議後，才又給予機會，但接下來3個月仍未改善，才於4月1日資遣張女，與懷孕無關。

萬國人力強調，雙方曾進行勞資爭議調解，公司接受調解委員建議，願意讓張女復職、再訓練3個月，並降低業績標準等條件，但被張女拒絕；此外，公司另有多名女姓員工均請過產假或育嬰留職，從未以懷孕為由解僱或資遣員工。

合議庭指出，萬國人力面試時雖有告知業績標準，但沒說未達標準會資遣，且如果真的是業績因素，早就可以資遣張女，而不是在張女告知懷孕後才資遣，且時間極為密接，難認對於懷孕一事毫無考量；張女感覺受到懷孕歧視，在接受勞動局訪談時指述歷歷。

另萬國人力提出的員工績效表，因記載不完整，存有錯漏，無法完全採信，且在張女任職的7個月間，其中5個月績效不是最低，難認張女毫無改善可能而不能勝任工作。

合議庭認為，萬國人力不顧「解僱最後手段性原則」及自訂獎懲標準，未先採取減薪、記大過等方式警愓，即在張女毫無心裡預備情況下解僱，與張女懷孕前一再給予改善機會的態度顯然有異，可認資遣考量確實參雜懷孕因素，故判萬國人力敗訴。

(中時 )