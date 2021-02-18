中鋼剛公布2021年1月合併稅前淨利達36.101億元，贏過去年全年合併稅前淨利27.68億元，並創8年來單月新高。中鋼董事長翁朝棟在18日的新春開泰祈福典禮上，引用各項經濟成長數據，認為鋼市依舊V型反轉，期待中鋼3月營運再創佳績。

18日上午，中鋼在小港廠區中正堂旁草地舉辦「辛丑年中鋼新春開泰祈福典禮」，翁朝棟率總經理王錫欽、執行副總黃建智、企業工會理事長陳春生，及各部門一級主管參加，祈求疫情早早結束、爐火旺盛，產銷順暢，出入平安。

翁朝棟致詞除感謝中鋼全體員工於去年鋼市最艱困的時候，大家同心協力克服難關，且在大家努力下讓中鋼業績拉尾盤，在連虧9個月後，於去年8月得以轉虧為盈，全年稅前盈餘達到27.68億元。同時也創造今年1月稅前淨利36.10億元，是在2013年合併報表以來，8年來的單月最佳成績。

翁朝棟說，在全球疫情逐漸控制，且各國陸續施打疫苖下，國發會公布今年經濟成長率有機會突破4％，高於去年的2.98％，佔全球第3名，主要是台灣的防疫做得很好；同時IMF也預估今年全球GDP也有5.5%，加上，世界鋼鐵協會也預估今年鋼鐵需求也將較去年成長4.01％，鋼市前景一片看好。

從各項經濟及消費的成長情況來看，翁朝棟更樂觀看待今年的鋼市表現，不僅上半年、甚至下半年經濟消費和鋼鐵需求都可能呈現V型大反轉，因此中鋼將繼續調整體質，做好設備總體檢，且將積極協助下游升級轉型，提升台灣鋼鐵產業競爭力。

(工商 )