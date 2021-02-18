美國商會於當地時間17日發表報告示警，與中國不斷加劇的緊張局勢可能會對美國企業產生嚴重後果，並提出更糟糕的情況，即美國一些主要行業將受到重創。

華爾街日報報導，美國商會發表長達88頁、題為「了解美中脫鉤」（Understanding U.S.-China Decoupling）的報告，研究美中脫鉤對四個行業的潛在影響。

報告估計，美中完全脫鉤，即完全切斷對中國銷售，將使美國飛機與航空業每年損失380億至510億美元的銷售額，同時意味著流失16.7萬至22.5萬個工作崗位。此外，美國禁止對中國的半導體銷售，將使半導體行業損失830億美元收入與12.4萬個工作崗位。

外媒引述美國商會的說法表示，採取「平衡和理性的方式」處理對中國的商業關係，符合美國以及美國商界的利益。同時，美國商會指出，他們支持「基於規則」的經濟秩序，反對中國對美國公司不公平的做法。

美國商會又指，美國應該與盟國合作，在中國政府主導的經濟模式和國家安全問題上與中國對抗，而不是單方面採取行動，同時不損害美國的生產力與創新。

(工商 )