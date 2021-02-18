蔡逸帆曾在越南險被彪形大漢打劫，在台灣外島旅遊則是疑似撞鬼，半夜房間門自動打開燈還全亮，原本蓋到脖子的被子竟然滑落到腳邊，她近日錄高點綜合台《震震有詞》，分享這些令她印象深刻的旅遊經驗。

蔡逸帆曾跟乾媽赴越南旅遊，抵達後有位文質彬彬的男子上前詢問她們是否有搭車需求，由於趕時間，蔡逸帆乾媽決定跟著該男前往計程車停車處，蔡逸帆說：「我跟乾媽跟著他一直走，越走越遠，車子停在非常角落的位子，此時一群彪形大漢圍上來，先是把我們行李箱拿走，還要乾媽付三倍車資才開車。」蔡逸帆乾媽不願手中一把鈔票被他們搶走而跟對方起爭執，蔡逸帆說：「當下我扛起兩個行李箱要乾媽快跑，我們一路跑到人多的地方並大喊help，對方才放棄繼續追我們。」律師簡大為表示：「在國外遇到不肖之徒敲竹槓，應該把人身安全擺在第一位，蔡逸帆往人多的方向求救是對的。」

蔡逸帆前陣子旅遊住宿，則疑似撞鬼，她住飯店都會做好打招呼等基本禮儀，但這次去外島，住同間房的大姊因急著上洗手間，進房前沒有先打招呼，蔡逸帆說：「我看到她連敲門都沒有，當下背脊發涼。」她晚上睡覺前確定有關門、蓋被，還留了盞床頭燈，「沒想到睡到一半被燈亮醒，棉被掉到腳邊，往門一看，竟是180度打開。」她趕緊叫醒熟睡中的大姊，對方聽完想下樓喝咖啡壓驚，她則是再度鎖好門、蓋好被、關暗所有燈，「突然間砰砰兩聲，門打開了，房間的燈全亮，嚇得我索性不睡，等大姊回房間」。

(中時 )