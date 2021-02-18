大陸本月1日開始實施「海警法」，允許海警部隊對外國船舶使用武器，外交部今例行記者會，被問到中國不排除在釣魚台用武時，外交部發言人歐江安表示，政府堅持擁有釣魚台列嶼主權，絕不退讓。

美國拜登政府上台後，美日兩國元首和國防首長已先後通過電話，再次重申釣魚台屬於「美日安保條約」適用範圍，並對中國在周邊海域的行動表示關切。中國在今年實施海警法後，日前日媒報導，有4艘中國海警船同時停留在釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）周遭海域，日本視為「侵入領海」，其中1艘中國海警船似乎有配備像是大砲的武器。

歐江安指出，釣魚台列嶼是台灣固有領土，不容置疑，任何其他各方採取的片面主張及行為，均無法改變此一事實；政府一貫堅持擁有釣魚台列嶼主權，絕不退讓，堅決捍衛國家主權的決心，堅定不移。

她說，政府今後將繼續秉持和平理性方式處理釣魚台列嶼主權問題並維護漁民權益，同時呼籲相關各方理性克制，避免影響東海和平穩定。

歐江安表示，中國軍機、軍艦在本年、上年干擾台灣次數，1月1日至2月17日中國軍機擾臺共計40次、97架次，均入侵台灣防空識別區ADIZ。去年1月1日至12月31日共軍軍機、軍艦擾臺共計102次、1807架次，其中91次入侵我國防空識別區ADIZ，另有6次曾越過臺海中線。

(中時 )