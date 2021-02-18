新疆女神迪麗熱巴不僅擁有盛世美顏，還有前凸後翹好身材，加上自然不做作個性，讓她圈粉無數，今(18日)她曬出絕美自拍，性感又可愛讓網友都驚呼「仙女下凡」。

大陸春節連假進入尾聲，迎來開工日，迪麗熱巴也在微博發文寫下：「大家都放完假了吧，都醒醒，去上班吧」，並附上幾張絕美自拍，只見穿著透視亮片禮服的她，對著鏡頭時而甜笑、時而嘟嘴，相當可愛。

迪麗熱巴曬自拍美照。(圖／翻攝自微博)

迪麗熱巴身材曲線全都露。(圖／翻攝自微博)

而努力凹造型的她，可看出手臂相當纖細，還有水蛇腰，豐滿胸型若隱若現，身材好到沒話說，讓網友看了全暴動，「啊…是沒有口罩的自拍」、「我的天啊，太美了」、「你是仙女嗎」。

迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，五官深邃精緻，是圈內公認的美女，和佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四大美女」，不僅是男性心中的女神代表，也是女性的時尚指標，微博有超過7300萬粉絲追蹤，人氣相當驚人。

而迪麗熱巴還有穠纖合度的好身材，不過骨架偏大又是吃貨的她，曾有「胖迪」的外號，為了瘦身她會控制三餐的分量和熱量，雖然因為工作忙，沒辦法常上健身房，但她回家後會跳跳舞，並秉持多走路習慣，維持每天的運動量。

(中時新聞網)