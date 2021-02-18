漫威電影「奇異博士」被反派刺傷與林女車禍重傷，均造成心包填塞。（示意圖童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

童綜合醫院郭家孝醫師進行骨折開放性復位內固定手術之右股骨幹骨折(術前術後對照圖)。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

漫威電影「奇異博士」遭反派刺傷造成「心包填塞」命危，劇中情節出現在真實世界。台中一名20歲女子日前車禍重傷，送童綜合醫院檢查發現「心包填塞」，立即進行緊急心包膜穿刺，恢復脈搏後，再進行心包膜修補及骨科復位手術，術後復原良好，住院24天返家休養。

20歲林女騎機車遭大貨車從後方猛力追撞，當場彈飛。救護車到場時，女子意識紊亂躁動、臉部及四肢均有擦挫傷、右大腿明顯變形、脈搏微弱。救護員立即給予氧氣支持、頸圈固定，火速將傷患送往童綜合醫院急診室搶救。

林女到院時已無意識，血壓也量不到，急診室立刻啟動外傷急救團隊，並在為傷患插管以保護呼吸道，加上大量輸液、輸血以維持血壓。林女脈搏突然停止，急救團隊立即執行高級心臟救命術，急診室徐翊庭總醫師從超音波發現傷勢急轉直下的原因是棘手的「心包填塞」。

徐翊庭說明，心包膜是包覆在心臟外膜狀組織，心包腔平時含有約20至30c.c.的心包膜液，用來緩衝心臟跳動時的摩擦力。但當心包填塞發生時，大量的血液或體聚積在心包腔內，造成腔室壓力上升、向內壓迫心臟，造成心臟無法正常跳動，很快就引起休克或死亡。

徐翊庭表示，心包填塞的緊急治療方式是「心包膜穿刺」，將長針從胸口或劍突處謹慎的刺入心包腔膜間，將積滯的液體抽出以降低壓力。急診團隊抽出近100ml暗紅色的心包膜液，傷患脈搏回復跳動，血壓也上升到100／66。

心臟外科主任吳清文同步安排探查性開胸手術，發現傷患心包填塞導致休克的原因是因右心房因劇烈衝擊而破裂，所以進行心臟修補術。術後不到2小時傷患恢復清醒、血壓也趨於平穩，在加護病房團隊的悉心照護下，慢慢移除身上所有的引流管和氣管內管。

林女傷勢穩定後由意外當日外傷總值醫師，也是骨科專科的郭家孝醫師進行右股骨幹併膝蓋骨骨折開放性復位內固定手術，運用鈦合金骨板、骨釘進行斷骨固定，手術順利且復原良好，住院24天即返家休養並定期回診與復健。

童綜合醫院心臟外科主任吳清文表示，大多數「創傷性心臟破裂」的傷患在意外發生當下都難以存活，這次個案可以救回一命，就是展現出童綜合醫院急重症、心臟外科與骨科等醫療團隊在急救、臨床判斷、團隊合作及緊急手術整合的優異能力，救回一條年輕寶貴的生命。

(中時 )