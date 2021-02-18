豐興(2015)過年後18日恢復開盤，結果新春開紅盤，在國際廢鋼原料行情上漲帶動下，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，廢鋼每公噸調漲500元，鋼筋每公噸調漲300元，型鋼產品維持平盤。

豐興調漲盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為9,800元，鋼筋每公噸牌價為18,600元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。

(工商 )