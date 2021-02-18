豐興年後新春開紅盤 調漲廢鋼和鋼筋價格 12:002021/02/18 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)過年後18日恢復開盤，結果新春開紅盤，在國際廢鋼原料行情上漲帶動下，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，廢鋼每公噸調漲500元，鋼筋每公噸調漲300元，型鋼產品維持平盤。 豐興調漲盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為9,800元，鋼筋每公噸牌價為18,600元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。 外資指數目標 168達陣在望 開紅盤 大摩精選8檔半導體 (工商 ) #豐興 #調漲 #新春開紅盤 #廢鋼每公噸 #鋼筋每公噸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股牛年開紅盤齊飆 滬深300指數再創歷史新高 09:502021/02/18 兩岸 台電拚當經濟成長的靠山 今年供電 將亮穩定綠燈 04:102021/02/18 財經要聞 邱奕勝之友會 連署衝20萬人 04:102021/02/18 地方新聞 台幣開門紅 盤中衝27.943元 04:102021/02/18 財經要聞 店家苦勸違停機車別鎖方便移動 惡霸車主反嗆：移動就報警 14:512021/02/18 社會 半導體族群狂飆 開紅盤最搶戲 10:062021/02/17 財經 新春開紅盤 台股早盤一度衝高至16,305點 09:242021/02/17 財經 被動元件股火熱 八檔入列百元俱樂部 04:102021/02/18 財經要聞 云辰業外大進補、首季獲利開紅盤 股價亮燈慶祝 12:292021/02/18 財經 東大門走春 遊客量僅去年1／3 04:102021/02/18 地方新聞 《港股》開高走低 恆指國企紅變黑 11:082021/02/18 財經 財經熱門新聞 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 陸毀滅澳洲數十億葡萄酒產業 酒商：政府不該帶頭反華 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 - 工商 看出經濟強運吉兆 謝金河：若無台灣、中國出口恐受很大影響 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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