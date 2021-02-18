外媒最新報導，美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），聯同多名議員於當地時間17日致函美國總統拜登，要求當局重新執行前總統川普政府的計畫，加強審查孔子學院在美活動。

外媒Axios報導，川普政府此前提出的計畫，要求全美國的幼兒園至12年級學校，及大專院校，揭露與中國資助機構或學生組織的合作關係與財務往來，其中包括孔子學院。不過，川普卸任前，當局尚未完成審核，拜登政府隨後撤銷該計畫。

致函拜登是多名共和黨議員一直反對拜登政府撤銷上述計畫的最新行動，雖然該計畫從未成為正式法規。

信件草稿指出，中國共產黨濫用美國的學術系統，竊取敏感的研究資料及技術，限制言論自由，並向美國學生進行政治宣傳，已引起議員高度關注。報導指出，該信件援引拜登此前和中國國家主席習近平通話後的言論，指美國若不採取行動，自己賴以為生的東西將被奪走。

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