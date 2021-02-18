台灣彩券18日再推出「大富大貴」與「海底大尋寶」2款刮刮樂新品，要讓民眾延續新春開運好時機，一起樂刮鬧元宵，廣招財氣迎好運。台彩表示，2款新品總獎項超過251萬個，總獎金逾16億元台灣彩券今年已發行18款刮刮樂，多達742個100萬元（含）以上獎項，總獎項超過4,495萬個，總獎金逾270億元。

台彩表示，全新主題刮刮樂「大富大貴」，票面以可愛討喜的招財貓為主角，搭配耀眼的金元寶，好運滿點，和風感十足，頭獎新臺幣500萬元。「海底大尋寶」是一款廣受消費者喜愛的益智延長型刮刮樂，刮獎尋找對應號碼的過程猶如在神秘大海中探險尋寶，刺激有趣，頭獎300萬元，1,000元（含）以上的獎項超過30萬個。

台彩進一步指出，每張售價500元的「大富大貴」是一款全新主題刮刮樂，票面以坐臥在金元寶中可愛討喜的和風招財貓為主角，搭配招財裝飾、黃金古錢及緩緩飄落的金黃櫻花等濃濃和風味的元素，充滿財富感外也增添不少浪漫氛圍。多種遊戲玩法簡單有趣，共有5局遊戲，多達14次中獎機會，頭獎500萬元共有2個，總中獎率42.02％，民眾趁著新春開工之際或是歡慶元宵佳節親友團聚，可以體驗刮出「大富大貴」的樂趣。

至於益智延長型刮刮樂「海底大尋寶」同日上市，每張售價300元，票面以繽紛的海底世界搭配充滿財富感的鑽石與金幣為設計，刮獎尋找對應號碼的過程猶如在神秘大海中探險尋寶，刺激有趣，深受消費者喜愛，「您的號碼」刮區共有18個號碼，只要「您的號碼」對中「寶藏號碼」即可依對中號碼個數得到對應獎金，對中的號碼個數愈多獎金就愈高，共有3個頭獎300萬元， 1,000元（含）以上的獎項超過30萬個，總中獎率36％。

台灣彩券今年已發行18款刮刮樂，多達742個100萬元（含）以上獎項，總獎項超過4,495萬個，總獎金逾270億元。根據台灣彩券統計，截至2月17日為止，還有逾500個百萬以上彩金尚未被刮出，尤其3個2千萬元大獎都還未現身。彩券買起來，好運跟著來！民眾不妨把握金牛年正月開春好時機，樂刮好運招財氣。民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，台灣彩券邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」，也呼籲民眾購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

(工商 )