即使在優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）盤中大漲，日股還是沒有共鳴出現激情反應，因市場已經開始考慮，日股目前三萬點以上位置，是不是短期已漲太多了。日經225指數早盤收30,344.97點，上漲52.78點，漲幅0.17%。東證股價指數早盤暫收1,950.99點，下跌10.5點，跌幅0.54%。

15日，因投資人樂觀期待景氣復甦，日經也在31年後首次收復三萬點大關。

瑞士信貸私人銀行表示（Credit Suisse Private Banking），市場正評估，上了三萬點的日股，是不是真的有實質面可以支撐，還是一時激情所致。還有，四月開始的日本2021財政年度，企業的獲利水準是不是可以一直保持下去。

服裝製造商迅銷一度漲幅超過4％，表現最為亮眼。迅銷對大盤貢獻度有152個漲點或佔0.5％。

製藥類股也走高，中外製藥（Chugai Pharmaceutical）漲2.31％，武田製藥（Takeda Pharmaceutical）漲了1.1％。

繼日本正式開打新冠疫苗後，被疫情打到趴的航空族群也開始展翅開飛。全日空（ANA Holdings）與日本航空（Japan Airlines）分別上漲1.94％和2.21％。

隔夜納斯達克指數走弱，日本晶片相關業者也下跌，日本電產(Nidec)跌1.81％，瑞薩電子(Renesas Electronics)跌1.46％，愛德萬測試(Advantest)跌1.99％。

東證中表現最差的為日立（Hitachi）下跌2.39％，然後是三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）跌1.87％。

(時報資訊)