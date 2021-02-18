紅馬-KY(2928)受惠故鄉納稅業務強勁成長，2021年1月合併營收以11.24億元改寫歷史次高。公司預計上半年結束短期難以獲利的伴手禮業務，並將加速企業轉型及組織改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，盼加速整體業務重回成長軌道。

紅馬2021年1月自結合併營收11.24億元，雖較去年12月12.38億元新高減少9.18％，仍較去年同期10.77億元成長4.32％，創同期新高、歷史次高，主要受惠故鄉納稅「Furusato 360」跨平台效益顯現，加上部分故鄉納稅業績遞延認列挹注。

紅馬表示，去年起聚焦發展「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷，目前已與超過16個中大型入口網站、230個地方自治體合作推廣。紅馬1月簽約自治體回禮的入口網站刊登數年增35％，使1月故鄉納稅業務營收年增18％、占比超過9成。

至於紅馬長年經營的伴手禮事業，自去年第一季起持續受新冠肺炎疫情衝擊，日本國內外旅遊人數大減，使營收及獲利貢獻均明顯衰退。去年伴手禮業務營收衰退達55％、貢獻占比自47％驟降至20％，今年1月營收仍年減達7成。

紅馬指出，由子公司日本紅馬經營的伴手禮業務，去年以旅行相關伴手禮銷售受衝擊最大，全年整體伴手禮業務營收中，約6成為利基型伴手禮業務，包括參與政府推動的「次世代點數」短期商品兌換網站，以及企業送禮及年菜外送等。

由於伴手禮業務去年虧損，且尚無法預期日本旅遊產業經濟環境的恢復時間點，日本紅馬評估伴手禮業務短期內恐難恢復原先規模，決定開源節流、進行公司資源重分配，暫定上半年結束短期較難獲利的伴手禮相關業務及大阪物流中心。

紅馬去年自結合併營收仍小增3.35％、創62.6億元次高，顯示故鄉納稅事業已成營運主力且強勁成長。紅馬表示，今年起將加速企業轉型及組織改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，盼加速整體業務重回成長軌道。

(時報資訊)