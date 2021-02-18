敦泰(3545)去年營運不淡，儘管第一季因工作天數減少恐導致出貨量減，但目前ASP已有上升，2021年在既有產品、新產品持續加溫下，營運可望更勝去年，今敦泰開高震盪，上漲逾3%，股價最高達99.4元，持續朝向收復百元大關靠攏。

敦泰第一季受到晶圓代產能吃緊、加上春節假期工作天數減少，因此，預估敦泰整體出貨量將較去年第四季下滑，但因為產品售價向上調漲，帶動ASP上升，整體還是會比去年同期樂觀，另外，因為下游客戶反應可能有重複下單的狀況，故敦泰對出貨預估偏向謹慎。

展望2021年各產品線表現，敦泰看好觸控產品成長較快，主要是因敦泰觸控產品在市場上接受程度高，隨著AMOLED panel市占率提高，成長速度會是2021年最快的，IDC則已經開始進入成熟期，在2021年成長會比較趨緩，另外，Pure Driver在2021年成長則會比較趨緩。

此外，車用方面，敦泰在車用IDC的布局亦陸續傳出捷報，已經打入多家車廠供應鏈，敦泰看好In-cell面板將在車用市場可望複製智慧型手機的模式，滲透率逐年提升可期，為敦泰後市營運注入新一股成長動能。

以敦泰目前各產品線來看，儘管對於首季較為保守，但仍舊看好2021年全年營運表現將更勝2020年，在既有產品和新品加持下，持續不看淡。

敦泰2020年全年淨利為9.83億元，歸屬於母公司業主淨利10.11億元，每股獲利為3.97元。

面對晶圓產能緊張，敦泰不會因為產能緊缺而漲價，但會跟市場的波動有所反應，若要漲價會是反應晶圓代工或封測成本上漲，會轉嫁給客戶，目前敦泰看到的是2021年晶圓產能不會少於2020年。

(時報資訊)