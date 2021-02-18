台郡(6269)因多元化產品佈局發酵，今年第1季產值可望較去年同期成長約50%，且經過一年的佈局，今年將順利切入5G手機LCP天線模組，為營運增添動能，美系外資看好台郡前景，給予台郡「建議買進」評等，目標價186元。

台郡去年未切入蘋果新手機天線產品，不過，歷經一年的準備，台郡財務長熊雅士表示，公司在LCP產品認證已到最後階段，客戶對公司產品很滿意，我們對手機5G LCP天線模組是勢在必得，且我們有高度信心可以從前段做到後段模組測試完成，滿足客戶對我們的需求，並樂觀期待將會是客戶新機的主要供應商，預估今年MPI+LCP天線模組產品占營收比重有機會達25%以上。

為因應手機LCP天線模組新產品需求，執行多元化產品驅動營運成長策略，台郡積極投入研發及在兩岸佈建新產能，高雄和發新廠廠房建築已完工，預計2021年上半年將開始佈建設備及試量產，為5G毫米波模組新產品提供量產產能；台郡預估，2021年資本支出將達65億元至75億元間，較2020年倍增，其中70%用於建置設備，以新手機天線模組為主，30%用於廠房土地。

美系外資最新報告指出，公司管理層提供第1季產值年成長可望超過50%，我們認為主要是來自於平板及NB強勁需求，我們預估第1季營收將季減26%，年成長70%，且毛利率維持穩定；管理層確認了下半年將切入手機LCP天線模組，且期待成為主要供應商，公司亦預期，LCP產品毛利率將優於平均毛利率，我們看好LCP天線模組將驅動台郡成長，給予「建議加碼」評等，目標價186元。

(時報資訊)