年過80歲的阿公阿嬤所經營的台中后里洗衣店，店裡堆滿客人遺棄沒付錢的衣服，看起來還有盼望嗎？還有起死回生的機會嗎？在台爆紅、甚至紅到國外的「萬秀洗衣店」可能是你人生認識的第一家傳統洗衣店！到底有什麼魔法讓他們一個月內成為Instagram(IG)追蹤破60萬的網紅呢？幕後推手張瑞夫今日在Apple Store信義A13現身說法，真摯分享了背後感人的故事。

「萬秀的洗衣店」名字是由阿公萬吉與阿嬤秀娥名字各取一個字而來，店址位在台中后里，今年經營正好滿70年。因為疫情，萬吉阿公與秀娥阿嬤的孫子張瑞夫從北京返台。過往因為假期，只能短暫回家過節的瑞夫，在2020年因為疫情，在家與阿公阿嬤同住兩、三個月，正是因為如此，他從旁觀察到阿公阿嬤的日常。

老式洗衣店的生意，因為疫情也受到衝擊；瑞夫分享到，過往他返家，阿公阿們都會在他短暫停留的幾天之內熱烈的分享許多事情；但是隨著同住的時間拉長，他也看見阿公會因為店內沒有生意，吃完早餐就趴在櫃台上等客人；阿嬤則是趴在廚房、看向店外。在家裡，則會看見阿公阿嬤看不懂電視上播出的節目。一次偶然之下，阿公阿嬤看見年輕一輩都在客廳裡低頭玩手機時，脫口而出「他們沒用了」、「不知道要跟你們講什麼」的心聲。讓從小父母離異，被阿公阿嬤帶大，與他們感情相當深厚的瑞夫感到相當不忍。

因為共同生活在一起，面對阿公阿嬤生活的困境，張瑞夫不禁心想「是否有任何辦法？」能讓阿公阿嬤不再無聊、找回生命的熱情？經過他回溯整理，他發現「共感」就是解決之道！就是找到一件事情一起做，一起改變、一起去玩！嘗試用年輕人的方法解釋老年人在意的事情、用老年人的方式解釋年輕人在意的事情。

張瑞夫發現，長期經營洗衣店的阿公阿嬤，都不捨得丟衣服，主因就是過去的衣服常常是訂做的很珍貴；再加上客人不（付錢）取衣服，也讓阿公有不甘願的複雜情緒，且家中不只有很多客人遺棄不取的衣服，也有家人成長時期的衣服；在一個契機下，他也發現阿公阿嬤感情深厚，也不害怕鏡頭，在攝影機前仍舊可以自在表現自己。因此，將上述兩個元素嘗試將結合在一起，就是他為萬秀洗衣店做的努力與嘗試。

張瑞夫分享，事實上他拍照的技巧也不是很強大。基本上他就是運用iPhone內建相機，並且在設定中開啟格線（設定>相機>格線）。嘗試在每一次拍照時先抓好水平，讓照片能拍出穩定感；接著多運用人像模式，來將前後景分開，輕鬆拍出大片的感覺。他不常使用濾鏡，但是會使用iPhone內建的相片編輯功能，運用「拉高曝光、拉高飽和、降低色溫、加上暈邊」等四種方式來調色，嘗試凸顯相中的人像！

透過瑞夫的分享，事實上可以發現，他拍的照片之所以令人有感，不完全是因為攝影技巧卓越，而是拍出的照片背後的故事。針對攝影，他直言「最基礎的最真實」、「要做的，其實就是用他們能懂的語言跟他們對話，讓世代間縮短距離」。對他來說「攝影是一種介質，來傳遞跟阿公阿嬤之間的關係」。萬秀的洗衣店會爆紅的原因，不在於運用了多昂貴的相機或是多高超的攝影技巧，而只是一個孫子期待阿公阿嬤能夠重新找回生命熱情的初衷。照片背後更多沒有說的故事，情感才更為真摯，無偽而動人。

IG追蹤破60萬的「萬秀洗衣店」幕後經營者張瑞夫分享拍照動人照片的攝影秘訣。（黃慧雯攝）

張瑞夫現場示範穿搭與人像拍攝與引導拍攝的技巧。（黃慧雯攝）

你的成長歷程中，肯定也有令你感動，令你想要紀錄的時刻！張瑞夫分享：「感動的東西就是要去做更有意義的事情。」無論你是想要來接收瑞夫的正能量，或是想要被感人的親情故事所觸動，或是想要學一些使用iPhone相機紀錄生活的小技巧，可以即刻前往蘋果官網報名，參加2/20 19:00-20:00「和⁠萬⁠秀⁠洗⁠衣⁠店探⁠索有⁠生⁠活⁠溫⁠度⁠的人像攝影」的線上創作坊；或是報名參加2/21 14:0-16:00在蘋果信義A13舉行的「攝⁠影⁠研⁠究⁠室⁠：和⁠萬⁠秀⁠洗⁠衣⁠店捕⁠捉暖⁠心動⁠態合⁠照」Today at Apple課程，現場聽瑞夫現身說法，新年後來感動一把，蓄滿牛年新能量。

(科技)