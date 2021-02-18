由天王劉德華（華仔）監製主演的香港警匪片《拆彈專家2》，因疫情延宕上映檔期，今（18日）終於在香港上映，劉德華也向港媒坦言，2020年的工作被疫情打亂，3部戲、2個演唱會都喊卡，不過劉德華也因此多了天倫時光，華仔還自爆，他陪8歲女兒讀書時，有時候還會忍不住對女兒發脾氣：「有沒有搞錯，連這個都不會」。

劉德華在2020年雖然少了工作，有3部戲、2個演唱會都喊卡，不過華仔有得亦有失，他也多了不少時間陪伴家人，劉德華接受港媒專訪時透露，他去年農曆春節陪老婆朱麗倩回馬來西亞，後來因疫情停工，並在當地留到4月才返回香港。

劉德華進一步提到，他會陪8歲女兒在家遠距離上課，劉德華笑說，陪女兒讀書是一大考驗，華仔還自爆他有時候會忍不住對女兒發脾氣：「有沒有搞錯，你連這個都不會」，不過當劉德華被問到，女兒是否很開心爸爸有時間陪她，劉德華則笑說，他要回去問女兒「應該都開心」。

《拆彈專家2》不只是由劉德華監製、主演，這部也是華仔與劉青雲繼2002年《嚦咕嚦咕新年財》後再度合作，而劉德華的表現無疑是全片焦點，華仔突破體能極限，跳車、跳橋、跳大樓等危險動作樣樣來，就連拍攝爆炸場面，劉德華也都盡量親自上陣，也讓外界見識到劉德華敬業的一面。

(中時新聞網)