立法院本會期將正式啟動修憲工程，民眾黨立法院黨團今重申「降低公民權至18歲、廢考監、降低修憲門檻」等三大主張修憲主張。民眾黨立委張其祿表示，藍綠過去都有類似主張，呼籲藍綠不要打假球，真正落實及兌現承諾。張其祿強調，若磋商有共識，不排除與民進黨合作。

立法院上會期成立修憲委員會，至今尚未舉行會議，預計本會期將舉行會議選出五位召集委員，展開實質的修憲討論程序，截至目前約有43個修憲提案，其中，朝野最有共識的就是公民權下修至18歲；其餘像是廢考監兩院、下修修憲門檻等議題，朝野尚無共識。

民眾黨團今重申公民權18歲、廢考監及降低修憲門檻等修憲提案三大面向，張其祿說，2005年第7次修憲後，修憲權只剩由立法院提出最後交於公民公決，限制公民提案，民眾黨團主張降低門檻，由公民直接提案，還政於民。

民進黨正國會立委陳亭妃昨也提出降低修憲門檻主張，陳亭妃認為，現行修憲門檻太高，只要超過四分之一的委員不出席，修憲案就無法處理；建議調降為出席委員五分之三，其中三分之二同意即可；公民複決部分，希望能將門檻降為選舉人總票數五分之三，其中二分之一同意即可。

對此，張其祿說，只要理念相近，如果能在修憲委員會中磋商共識，民眾黨願意接受，沒有誰不能合作的問題，並非堅持主張要百分之百實踐，不排除跟各黨派合作的問題。

(中時 )