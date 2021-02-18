不願向澳洲政府推動的要求科技企業付費給媒體的新法案妥協，臉書（Facebook）自今（18）日起全面封殺澳洲用戶觀看新聞、分享新聞連結的權限，此舉讓澳洲人氣瘋了，痛批臉書「霸凌」澳洲，部份用戶已經決定永久刪除臉書帳號作為報復手段。

臉書18日全面封殺澳洲用戶、新聞媒體觀看、發布、分享新聞連結的權限。

綜合澳洲news.com.au網站、英國廣播公司（BBC）報導，臉書今日全面封殺澳洲用戶觀看、分享新聞的權限，澳洲當地新聞機構的臉書頁面被清空，國際用戶也無法透過臉書獲取澳洲當地新聞，澳洲用戶今天一早醒來時發現自己無法在臉書上看新聞時氣瘋了，一般大眾、新聞機構、知名記者、利益團體等開始強烈反彈。

澳洲雪梨大學（University of Sydney）醫學與衛生學院（Faculty of Medicine and Health）教授萊斯克（Julie Leask）痛批，臉書祭出封殺措施的時間點糟糕透頂，澳洲即將在3天後讓民眾大規模施打新冠疫苗，她說此舉讓習慣使用臉書來獲取新聞的澳洲人再也不能獲取可信賴的新聞資訊。

Three days before Australia's vaccine rollout, Facebook also stop access to government and other websites - the very time we rely on people accessing vaccine information easily. #FacebookAustralia https://t.co/WwkzhiuUMT — Julie Leask (@JulieLeask) February 17, 2021

致力於打擊網路對民主威脅的倡議組織「Reset Australia」執行長古柏（Chris Cooper）表示，臉書平台原本就已經充斥著各種不實資訊了，現在封殺各大新聞媒體，只會讓這種狀況更加惡化。

許多澳洲居民表示臉書是他們獲得疫情、災難相關緊急新聞資訊的主要來源，現在所信任的新聞資訊、官方消息來源被中斷了，澳洲用戶相當火大，不少人痛批臉書霸凌澳洲，甚至譏笑臉書是「FaceBully」。

The @amapresident on @Facebook "decision to remove official sources of information, including Federal and State Government health pages, is irresponsible corporate bullying during a global pandemic" cc @CroakeyNews @JulieLeask pic.twitter.com/TAItfZhHmI — Melissa Sweet (@MelissaSweetDr) February 18, 2021

許多澳洲人已經醞釀報復，雪梨居民瑪歇爾（Amelia Marshall）表示，她已經決定「永久刪除臉書帳號」，另外也有網友表示，「如果你需要其他理由關閉臉書，這個就是了。」

除了杯葛臉書，民眾也呼籲要看新聞的話，直接拜訪媒體的網站，部份澳媒也藉機宣傳用戶下載它們的新聞App，例如澳洲廣播公司（ABC）就在相關新聞中嵌入App下載連結，加以推廣。

不過也有澳洲用戶開始擔心以後臉書上沒有新聞的慘況，這些人最害怕的是臉書之後將會變得非常「無聊」，只剩下假新聞、毫無根據的陰謀論、以及永無止境的朋友午餐照、親友孩子們的生日派對照。

(中時新聞網)