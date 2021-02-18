隨著自動化和聯網功能在整個汽車和工業市場日益普及，在高頻雜訊環境下精確測量動態電流的需求常常困擾著現代汽車和工廠應用。為應對電子雜訊環境並滿足更高精度的電流測量需求，Microchip推出符合AEC-Q100 Grade 0 認證標準、具有業界最低偏移（offset）電壓的上端電流檢測放大器。

MCP6C02 放大器通過 AEC-Q100 認證，採用 Grade 0 等級的 6 接腳 SOT-23 封裝和Grade 0 等級 8 接腳 3x3 VDFN 封裝。VDFN 封裝的最大偏移誤差僅為 12 μV，在Grade 0 等級上端電流檢測放大器中偏移電壓最低。這款放大器的指定溫度範圍為 -40°C 至 +150°C，其市場領先的偏移誤差允許使用較小的分流電阻，同時還能保持較高的測量解析度。這為那些暴露在極端溫度下的應用（如汽車水泵內的馬達）提供了更精確、更節能的電流測量解決方案。此外，VDFN封裝採用wettable flank plating技術，可對焊點進行目視檢查，無需像傳統DFN封裝那樣進行X光掃描。

Microchip 推出的MCP6C02 和 MCP6C04 元件還具有內建電磁干擾（EMI）濾波器和零漂移架構。EMI 濾波器可提供額外的保護，防止高頻電氣干擾，如無線熱點和射頻等，而自我校正架構則可提高電流測量的精度。這些功能使開發人員可在各種應用中設計能有更高效能的解決方案，例如為電源或馬達創建電流控制反饋回路，用於監測和為電池充電，或出於安全原因監測電流大小。

Microchip混合訊號線性業務部副總裁Bryan Liddiard表示，上端電流檢測放大器加入Microchip的產品線，增強了我們針對馬達控制、電源和電池管理等關鍵功能的整體系統解決方案。借助我們的混合訊號解決方案、微控制器、電源管理和通訊產品，Microchip還透過與低風險和成熟的供應合作夥伴合作，協助客戶快速從概念轉入生產。

Microchip 全新ADM01104 評估板同時支援 MCP6C02 和 MCP6C04 上端電流檢測放大器，與兩個元件（的接腳、封裝和功能）均相容。為避免受到高電壓和高電流的影響，評估板在出廠時已預先安裝及設置了一些機制，為輸入接腳提供適當的濾波和保護。它還提供多種參考電壓選項，可快速評估元件的單向和雙向工作模式。

(工商 )