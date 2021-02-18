華新科（2492）公告2020年第四季損益自結數，累計2020年稅前盈餘90.34億元，較2019年成長0.7％，以目前股本計算，每股稅前盈餘約18.59元，第四季稅前盈餘季減24.9％。
第四季稅前盈餘約20.37億元，較第三季衰退24.9％、年增65.46％，累計2020年稅前盈餘90.34億元，較2019年稅前盈餘89.67億元，稅前盈餘獲利年增0.7％，若以25％稅率估計，2020年每股稅後純益約13.9元。
(工商 )
華新科（2492）公告2020年第四季損益自結數，累計2020年稅前盈餘90.34億元，較2019年成長0.7％，以目前股本計算，每股稅前盈餘約18.59元，第四季稅前盈餘季減24.9％。
第四季稅前盈餘約20.37億元，較第三季衰退24.9％、年增65.46％，累計2020年稅前盈餘90.34億元，較2019年稅前盈餘89.67億元，稅前盈餘獲利年增0.7％，若以25％稅率估計，2020年每股稅後純益約13.9元。
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