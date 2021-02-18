國民黨主席江啟臣昨核定增聘中廣董事長趙少康為中評委，國家通訊傳播委員會（NCC）旋即質疑恐違法「黨政軍條款」，最重開罰200萬元。國民黨主席江啟臣今天表示，中評委屬於諮詢性質的顧問，沒有決策權，依規定，中評委不算是廣電法「黨政軍退出媒體條款」所限制的「政黨黨務工作人員」。

國民黨認為，NCC很明顯地擴張了廣電法「黨政軍退出媒體條款」的規定，已經淪為民進黨政治的打手，而且干預國民黨黨主席選舉，嚴重失格，NCC主委應下台負責。

根據《廣電法施行細則》第3條明定，即使是政黨組織中明定之人員，如屬「顧問性質」者，即不算是廣電法「黨政軍退出媒體條款」所限制的「政黨黨務工作人員」。

國民黨表示，根據《中國國民黨黨章》第24條規定，國民黨中評委正是這種榮譽性的顧問職務。根據《中國國民黨中央評議委員會議規程》，中央評議委員會議每年才舉行一次，中評委大多是給黨國大老、資深前輩的榮譽職位，實際決策或執行還是由黨中央負責，中評委僅僅是黨內顧問的性質，不具有任何實質的權力。

江啟臣上午受訪也說，中評委就是諮詢性質的顧問，沒有決策權，黨中央幾乎每年開一次會議，蒐集各個中評委的意見，之後在送交中央委員會參採與決議，依照廣電法施行細則規定，中評委就是屬於不在此限的範疇。

國民黨質疑，如果NCC連中評委都認定是「政黨黨務工作人員」，而要求趙少康就任中評委後必須退出中廣經營，那不僅是因人設事、過度擴張法律，更是再度公然介入媒體經營，這樣的NCC明顯已經違反了政治中立的規定，而淪為民進黨的打手。

國民黨強調，NCC成立的目的是為了超脫政黨黨派之外，獨立行使媒體監理權限，而不是迎合執政黨去打壓、干擾任何人行使政治權利；NCC以監理媒體之名，干預國民黨黨主席選舉，已經嚴重失格，NCC主委應該下臺負責。

(中時 )