台鐵南港玉成土地開發案歷經三次招商，終於找到合作開發的廠商「慧榮科技」。台鐵局今日表示，後續已都市更新權利變換方式開發。

該土地面積面積為3392.19平方公尺，位於台北市東區門戶計畫範圍，鄰市民大道七段及昆陽街60巷所圍區域，權屬單純、形狀方整，近台鐵松山、南港車站、捷運昆陽站。

「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案，前後歷經3次招商，本次招商開發案自2020年11月26日正式公告招商，同年12月25日截止申請，歷經資格審查及綜合評選作業，最終於今年2月3日評選出最優申請人 「慧榮科技股份有限公司」，後續台鐵局將與慧榮科續辦理議約及簽約作業，預計於2021年5月前完成簽約作業。

台鐵局在推動鐵道資產活化過程中，首次與科技產業以都市更新權利變換合作開發企業總部，為鐵道資產活化開發拓展新合作夥伴「科技產業」，期藉由本案拋磚引玉，加速台北東區門戶計畫區域發展。

初步規劃，未來將興建地上23層、地下5層，總樓地板面積約40103平方公尺，預計作為慧榮科技台北據點使用，藉此創造南港地區其他優勢產業，如軟體、生技或數位金融等，吸引高端科技人才進駐。

(中時 )