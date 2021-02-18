外交部今例行記者會，媒體詢問，美國總統拜登16日參加美國有線電視新聞網（CNN）節目訪問提到，不會大聲抨擊大陸領導人習近平在港、台的作為，不過這段話在網路上就不同角度翻譯引發議論；北美司司長徐佑典表示，翻譯如何，他不方便為白宮評論；但無論如何，在與拜登政府交往中，「知道他們對台灣是有安全承諾並且存在」。

至於被問到，拜登政府宣布重返世衛組織與台灣加入世衛等議題，徐佑典說，在台灣參與WHO問題，美國政府及國會都表達支持態度，國會也通過很多法案支持這樣立場。美國也支持台灣參與國際組織成為觀察員。相信未來還是會以這樣態度支持台灣的國際參與。

今記者會開始，北美司司長徐佑典先針對台美關係發表談話。他說，美國總統拜登上任已經一個月了，相信大家在過去一個月看到台美關係仍然持續穩健發展，正反映外交部之前所說的，台灣對美國的聯繫工作，一向是不分黨派，也尋求兩黨對台灣的支持。

他說，過去一個月，看到拜登總統及美國政府多位政策官員在不同場合或專訪，都展現對台海情勢，以期中國對台灣挑釁行為的高度關切。同時也強調美國對台灣「堅若磐石」的支持。不僅重申將持續遵守美國在「台灣關係法」及「六項保證」下，對台灣的安全承諾，也強調將支持台灣的國際參與。

由於拜登16日參加美國有線電視新聞網（CNN）的節目訪問。談到新疆維吾爾人遭受的待遇提問，拜登說，中國必將因人權問題招致反彈，中國國家主席習近平清楚此事，美國也將繼續透過聯合國等機構強調人權。中國要想成為世界領導者，必須獲得其他國家信任，只要中國持續進行與基本人權背道而馳的行動，就很難如願。

不過，拜登也提及10日他與習近平的通話說，習近平要打造一個統一的、嚴格控制的中國，美國總統必須體現美國價值觀，因此，他不會公然反對習近平在香港、新疆與台灣所做的事情；習近平也說他理解，在文化上，每個國家地區都有不同的規範，其領導人必須遵守。

對於拜登這段談話，在網路上因為翻譯角度不同，引發不同詮釋；徐佑典則說，對於翻譯，他不方便評論。但無論拜登總統或政策官員在過去一個月以來對台海情勢有高度關切，對於中國對台灣的挑釁行為也一再表示高度關切；在與拜登政府交往中，知道他們對台灣是有安全承諾並且存在。

(中時 )