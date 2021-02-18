連鎖餐飲集團六角(2732)2021年1月合併營收終止連12月年衰退、改寫同期新高，公司今年聚焦茶飲品牌發展，雖基於疫情不確定性仍對今年營運審慎看待，但對於重返成長軌道具相當信心，並以今年營收力拚成長逾2成、突破2019年新高紀錄為目標。

六角股價去年11月中觸及140元波段高點後震盪拉回，1月底下探107.5元後觸底回升，昨（17）日開紅盤大漲6.33％、收於126元，今（18）日續開高走揚3.97％至131元，回升至2個半月高點，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲觀光類股。三大法人昨日買超84張。

六角2021年1月自結合併營收4.15億元，月增1.78％、年增達22.38％，為近4月高點、改寫同期新高。公司表示，主因併購天恩粉圓挹注，「Chatime日出茶太」業績自谷底持續回升，減幅持續收斂，以及轉投資的杭州瑞里規模持續擴大帶動。

六角表示，「Chatime日出茶太」去年第四季重啟展店，1月展店動能延續至2月，預期2月新增門市數可望達雙位數。主要布局地區多數已恢復正常國內活動，目前主要仍受跨國觀光旅遊停滯影響，預期需待疫苗施打普及率達一定程度後才會明顯轉佳。

雖然考量疫情不確定因素仍在，對今年營運仍審慎看待，但六角去年已加速汰弱留強、優化營運體質等內部精實措施，隨著1月合併營收恢復年成長、各地代理商重啟展店動能，公司對今年營運重返成長軌道具相當信心。

六角今年聚焦茶飲品牌發展，「Chatime日出茶太」目標淨增200家、門市數年增2成，在中國大陸經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌的杭州瑞里門市今年亦目標淨增2成，餐食品牌則持續優化營運，集團目標今年營收力拚成長逾2成、突破2019年新高紀錄。

(時報資訊)