散裝船運波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)昨日大漲261點，漲幅17.46％，收在1756點，而從2月10日1030點以來低點，漲幅高達34％，顯示近期淡季需求轉趨強烈。BDI短線的連續強彈，也激勵散裝船運族群大漲，其中，新興(2605)、中航(2612)、台航(2617)、四維航(5608)及正德(2641)盤中股價都攻上漲停；裕民(2606)上漲超過7％，慧洋-KY(2637)漲幅亦有5％。

散裝航運第1季為傳統淡季，但全球經濟在疫苗上市後，全球各國開始積極振興經濟，活絡貿易，運輸業進入需求回補階段，巴拿馬型船運17日現貨市場平均日租已漲到22695美元，是成本價1萬美元倍數以上，創下2010年以來新高；BDI昨日收1756點，漲幅17.46％；海岬型運費指數(BCI)上漲427點，收1912點，漲幅28.8％；平均日租金為每艘15856美元。巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲346點，收2518點，漲幅15.9％，平均日租金為每艘22659美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲78點，收1340點，漲幅6.2％。

2020年受到疫情影響，散裝航運運送供給成長3.3％，需求僅成長0.8％，展望2021年，隨著疫苗的陸續研發，海運諮詢機構Clarkson預估2021年散裝航運載運需求增加4.4％，供給增速為1.3％，其中鐵礦砂運送需求增加2.4％，煤炭運輸需求增加4.6％，上半年鐵礦砂發貨力道優於去年同期，有利於海岬型運價反彈，市場供需結構優化也刺激航商營運穩健上升。

(時報資訊)