全球經濟持續回溫，加上面板、晶片、車市等需求暢旺，帶動上市公司營收大幅成長。台灣證券交易所統計，整體上市公司1月營收總計3兆678億元，較109年同期成長5,988億元，增幅24.25％，營收成長公司共755家，衰退公司共191家。

1月營收呈現成長趨勢主要產業為玻璃陶瓷業、電子通路業及光電業，衰退趨勢主要產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。

證交所表示，經瞭解玻璃陶瓷業受去年適逢農曆春節，營業日差異影響；電子通路業受惠遠距辦公教學需求持續，帶動筆電、伺服器、雲端網通等出貨暢旺；半導體晶片及相關零組件需求提升，光電業因個別公司受惠市場需求強勁，產品報價及銷售量上揚，營收較去年1月成長。

觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，金融保險業因個別公司保險業務淨收益減少，是1月衰退的主要原因。

(時報資訊)