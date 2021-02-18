台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員賴子揚與警員蔡東昇，日前擔服巡邏勤務，深夜接獲民眾報案稱於賣場內發現走失兒童，請警協助。員警到場先將2名走失兒童帶返所，經聯繫其父親表示和小孩在賣場逛街走散，因太太居家隔離；目前和小孩居無定所，後續聯繫社政單位協助，並將孩童送至安置中心，其父親對於員警積極協助十分感激。

警方指出，員警於日前深夜22時許，接到值班同仁派遣一件為民服務案件，報案人為賣場店員稱有2名走失兒童找不到家屬。員警到場時見年約8歲的男童與女童神情無助站在賣場服務台旁，員警向前關心詢問，2名林姓孩童稱原本和父親在逛賣場，但不小心和父親走散，不曉得父親去向。

員警詢問其父親電話，並立即撥打，但撥打多次仍無人接聽，故先將孩童載返所休息，並且持續聯繫其父親。64歲的孩童父親接獲員警通知後趕到派出所，稱2名孩童是龍鳳雙胞胎，其太太為外籍配偶，因剛從大陸回來居家檢疫中，故目前他和小孩未有固定住所。

警方表示，孩童父親說因疲累不小心在賣場睡著，醒來才發現小孩不在身邊，心急如焚正要報警時，正好接獲警察通知。員警了解情況後，聯繫社工評估孩童符合安置條件，並協助將孩童帶往安置中心；林姓父親表示十分感謝警方的積極協助讓小孩能有個安全的環境居住。

大墩派出所長葉信良呼籲，民眾政府已成立「居家檢疫替代所」，讓無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，經過市府審核後入住，降低感染風險。因應返國潮，市府將持續尋找合適空間，增加容納量，提供居家檢疫有困難的民眾貼心服務，協助居家檢疫者度過防疫期，有需要的民眾可由本人或親友，洽1999台中市民一碼通提出申請，將會有專人進行實地訪查、民政局審核通過後通知入住。

(中時 )