挑戰大聯盟的日籍投手山口俊在藍鳥隊表現不佳，球隊寧願認賠317.5萬美元的薪水也要將他釋出，由於本季薪水將由藍鳥支付，想簽這名日本三冠王不用花太多錢，根據日媒《體育報知》報導，在成為自由球員後有多支大聯盟球隊想網羅山口，其中屬遊騎兵隊最積極。

頂著日本三冠王名號闖蕩大聯盟，山口俊與藍鳥簽下2年630萬美元合約，不過他去年表現不佳，17場出賽戰績2勝4敗，自責分率高達8.03，季後就遭釋出。《體育報知》指出目前有超過一支球隊對山口俊有興趣，陣中有日本同鄉有原航平的遊騎兵最積極，預計給出一紙小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請。

山口俊留在佛羅里達州進行調整，且已到了隨時能上場實戰的狀態，山口俊在飛往美國的路上才收到被釋出的消息，如今應是有機會就會續留，此外日媒也指出，山口俊今年年薪由藍鳥支付，因此考慮簽下他的球隊相對會增加。

(中時 )