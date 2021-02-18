天后王菲和前夫李亞鵬2006年生下女兒李嫣，先前爆出李嫣和章子怡的繼女小蘋果（汪曼熙）原來私下是好友，，李嫣當時不滿聚會照片外流，回擊：「這P得不夠狠嗎？還能看出來是我啊？」。然今(18日)陸媒報導，李嫣和小蘋果等人過年期間疑到三亞度假，一組穿比基尼照片瘋傳，被網友大讚青春無敵，但不知這回李嫣是否會再次發飆。

王菲所生愛女李嫣一舉手一投足都很有王菲風範，前年李嫣到瑞士念書，在朋友圈寫下「悲傷逆流成河」，李亞鵬安慰回：「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，卻被反嗆：「我不需要什麼能力」，後來她在IG分享近照，一下被嫌染髮變得老氣，一下又遭批評炫富，李嫣後來索性「放生」舊IG帳號，只留下一句「進來前請先收起偏見」，並將所有貼文清空，之後更將最後一句話也刪光，對網友表達無聲抗議。

李嫣（左圖左）、小蘋果（右圖左）難得穿比基尼和低胸裝秀上圍。（圖／取自新浪娛樂）

李嫣後來轉移陣地開了新IG帳號繼續分享日常，近日她分享和小蘋果及朋友慶生照片，同場的除了李嫣、小蘋果是星二代，還有富二代周巴黎等有錢千金。今《新浪娛樂》報導，李嫣最近和小蘋果等一票女性朋友到三亞度假，享受藍天大海，14歲的李嫣罕見比基尼上身，秀出少女酥胸，小蘋果也穿低胸裝曬事業線，大展年輕本錢。

李亞鵬和新女友爆出穿情侶裝旅遊。（圖／取自新浪娛樂）

而相較於李嫣最近常跟閨蜜聚會，爸爸李亞鵬去年認戀小他19歲世界小姐中國區冠軍「海哈金喜」後，不僅到女方家鄉拜見家人，還將海哈金喜也拉進嫣然基金會的公益活動，近日網上流出兩人穿著情侶裝騎重機趴趴走遊玩照片，可見兩人分別在重機前擺出帥勁姿勢，看似相當有夫妻臉，不知是否好事近。

(中時新聞網)