台大化工系終身特聘教授李篤中去年參與台科大校長遴選時，被爆料曾任大陸長江學者、還涉主持大陸國國家自然科學基金委員會出資的研究計畫等，教育部完成調查後今天做出懲處，決定裁罰他30萬元。

李篤中去年參加台科大校長遴選時，被揭露曾任大陸長江學者、千人計畫，還從2009年起主持4個大陸國家自然科學基金委員會出資的研究計畫，總額逾千萬元，涉及違反國內相關規定，教育部因此進行調查，他則退出校長遴選。

對於李篤中事件，教育部進行調查，並擴及全國大專院校學者，以及各公家機關資助的研究計畫主持等對象，最後僅查出李篤中1人違反規定，因此做出裁罰。

教育部表示，李篤中自2009年起以大陸哈爾濱工業大學名義申請大陸國家自然科學基金委員會3項研究計畫，皆未經主管機關許可，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，因此處以新台幣30萬元罰鍰。裁處書於2月18日寄出。

(中時 )