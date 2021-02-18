易億來彩券行店長廖紫嵐代表捐贈紅包，嘉義市肢體殘障協會理事長張天瑞代表受贈。（廖素慧攝）

開春大吉就是要分享愛與喜氣！嘉義市易億來彩券行在初五有年輕男客人刮中百萬彩券，初六送給彩券行6600元紅包分享喜悅，彩券行負責人翁慶祥加碼為2萬6800元大紅包，18日捐贈嘉義市肢體殘障協會分享愛、幸福及喜氣。

彩券行店長廖紫嵐說，初五來店客人很多，有1名年約20多歲帥哥買1000元彩券刮中2、3張，他加碼買2000元彩券，結果第1張就刮中百萬元，他似乎第一時間無法確認，找她比對確認中大獎，他很淡定，但戴著口罩仍掩不住眼角流露的欣喜之情。

廖紫嵐說，這位幸運兒隔天初六就包了6600元紅包送給彩券行沾喜氣，分享喜悅，翁老闆有感於疫情影響各行各業，年前就許願若彩券行開出大獎，會捐助弱勢團體，老闆也就加碼2萬200元，共2萬6800元的紅包捐贈給嘉義市肢體殘障協會，把愛與溫暖分享給需要的人。

嘉義市肢體殘障協會理事長張天瑞說，感謝易億來彩券行把客人的愛心分享及回饋給弱勢團體，政府開辦彩券就是為促進身障朋友就業，自立更生，而身障朋友行有餘力也能再回饋給社會。

彩券行人員江昜文說，春節檔期的彩券還有很多大獎還沒有開出來，歡迎大家來買彩券成為下一個中大獎的幸運兒。

(中時 )