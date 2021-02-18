美國最貴藝術家巴斯基亞鉅作《戰士》預計3月在香港上拍，估價高達2.4億～3.2億港元（約9億～12億台幣），將挑戰亞洲拍賣史上最貴西方藝術品紀錄。此前紀錄保持者，是2020年以2.14億港元成交的德國藝術家李希特《抽象畫（649-2）》。

《戰士》上次現身拍場是在2012年倫敦，成交價近560萬英鎊（約0.68億港元、逾2億台幣），3月香港上拍若順利以高估價成交，相當於8年間升值近4倍。

此畫是迄今亞洲拍賣史上估價最高的西方藝術品，屆時將由佳士得全球總裁彭肯南Jussi Pylkkanen親任拍賣官，採拍賣專場形式，並透過全球直播跨越多個地點與時區，讓全球藏家搶拍，並連接佳士得倫敦拍賣週。

對佳士得來說，此舉希望延續去年12月香港現當代藝術拍賣勢頭，保持在亞洲藏家市場積極參與競投西方藝術家作品的佳績。

佳士得表示，巴斯奇亞是過去半世紀來最重要藝術家之一。他的傑作《戰士》創作於1982年，為巴斯奇亞巔峰時期頂級傑作，融合街頭、原始與當代藝術力量，重新詮釋史詩般人物形象。《戰士》系列被認為是他創作力最旺盛、風格最成熟的全盛時期作品，包括他知名的《La Hara》與《Irony of Negro Policeman》。

此畫也是帶有藝術家自畫像性質的重要作品，巴斯奇亞身為黑人藝術家，以畫中戰士作為內心寫照， 舉起利刃向當時以白人為主導的藝術史敘事方式發起挑戰。

《戰士》描繪一位手持銀色寶劍，怒目直視觀者，頭戴荊棘仿若人神合一的戰士，在創作本作前一年，他繪製了無數以「戰士」為母題的手稿，可見此一形象對巴斯奇亞的特殊意義。

(工商 )