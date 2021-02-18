運用金融科技為投資人建議資產配置，是金融科技新創團隊的最大強項，首家登錄創櫃板的金融科技業高曼計量，最新取得證券投資顧問事業營業執照，近日將正式成立高曼投顧公司。具台美背景的高曼計量創辦人暨董事長林敬倫今（18）日表示，在台灣取得投顧執照，是高曼集團在台深耕發展的重要里程碑。

新成立的高顧投顧，將是繼阿爾發金融科技公司成功申請獲得投顧執照之後的第二家個案。這兩家金融科技業者有相同特性：均以美國市場為理財投資標的，均大量運用計量模型設計。

而為了申獲的投顧執照，兩家小型金融科技業者也同步升格，將組織架構成為金融科技控股公司。但兩家公司也各有千秋，阿爾發投顧的核心產品是美股ETF，高曼投顧為全球另類投資項目。

林敬倫表示，高曼投顧目標結合全方位研究與金融科技技術，洞察台灣投資者對資產配置的需求，解決另類投資困難並降低大眾投資者的進入門檻，期能成為台灣另類資產的投資平台。高曼投顧初期將視台灣市場需求引進多元化、具「另類投資」性質日的境外基金產品。

(工商 )