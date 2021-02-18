阿諾近日錄衛視中文台《一袋女王》，她去年3月迎接女兒丁香魚誕生，現在女兒稍微大一點了，比較不會有分離焦慮，所以開始把注意力多放在自己身上一點，「上個月去健康檢查才發現，我骨質疏鬆很嚴重，根本像是老人家摔一跤會骨折的程度，本來台灣女生就缺D、缺鈣，可能生完小孩更嚴重，我孩子是火速成長，她根本把我的鈣都吸光了」。

阿諾笑稱女兒11個月已長8顆牙，身高也抽長許多，「我想說妳在長大，媽媽卻一直在老去」。她連穿毛衣脖子都會扭到，吃完肌肉鬆弛劑整個背還是好痛，還有次開心收工回家雀躍地跳了一下，沒想到腳踝就腫起來，身體狀況頻示警，讓她開始注意自己的健康，「我的骨鬆是紅字，肌肉量也是紅字，脂肪很低，如果裸體就會發現肋骨很明顯，希望健身房可以找上門，接下來要稍微把自己吃胖，還有開始運動，把肌肉練回來」。她現在日吞至少6顆藥，補鈣、維生素D、B群跟膠原蛋白等。

阿諾想運動長肌肉。（衛視中文台提供）

阿諾提及在美國的婆婆有考慮返台，近期已施打疫苗第一劑，目前還在觀察後續，她與老公相當擔心，「婆婆視訊看到我女兒的樣子有點泛淚，她沒有當面見過孫女，之後還是要看疫情，感覺飛機是最危險的」。至於是否拚生下一胎，她笑說：「我想再生一個，保母也一直鼓勵我再生，但想說後面可能要回美國，到時候自己帶太挑戰，但女兒很喜歡跟其他小孩玩，妳就知道她需要一個伴。」

(中時 )